Dünya

Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA düşürüldü

Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.

Ali Makram Ghareeb  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA düşürüldü

Bağdat

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerince bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kerkük ile Süleymaniye kentleri arasında “önemli bir kurumu hedef almak isteyen” İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İHA'nın menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

