Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA düşürüldü
Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.
Bağdat
Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerince bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kerkük ile Süleymaniye kentleri arasında “önemli bir kurumu hedef almak isteyen” İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
İHA'nın menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
