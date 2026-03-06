Dolar
44.07
Euro
51.21
Altın
5,086.70
ETH/USDT
2,082.50
BTC/USDT
71,220.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız
logo
Dünya

Basra’da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi

Irak’ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği ileri sürüldü.

Haydar Karaalp  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Basra’da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi Fotoğraf: Elif Gültekin Karahacıoğlu/AA

Bağdat

Irak’ta yerel medyada çıkan haberlerde, Basra vilayetinin sınırları içerisinde ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Basra Polis Komutanlığından bir yetkili, ekiplerinin, söz konusu iddialar üzerine Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise "Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı

ABD Başkanı Trump, İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la ilgili savaş yetkileri tasarısını reddetti

Basra’da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi

ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak

ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak
Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı
Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti

Zelenskiy: ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet