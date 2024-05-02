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Teknoloji, Yapay zeka

Microsoft, Malezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 2,2 milyar dolarlık yatırım planlıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Malezya'daki bulut depolama sistemi (Cloud) ve yapay zeka altyapısına 4 yılda 2,2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Microsoft, Malezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 2,2 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Kuala Lumpur

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Malezya'daki bulut depolama sistemi ve yapay zeka altyapısına yapılacak yatırıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu alanlara 4 yılda 2,2 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını belirten Nadella, Malezya'daki yapay zeka dönüşümünü desteklemeye kararlı olduklarını bildirdi.

Nadella, "Dijital altyapı yatırımlarımız, Malezyalı işletmelerin ekonomik büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için en son teknolojiyi uygulamalarına yardımcı olacak." dedi.

Yatırım kapsamında yaklaşık 300 bin kişinin yapay zeka konusunda eğitilmesi ve ulusal bir yapay zeka merkezi kurulması öngörülüyor.

Microsoft, 30 Nisan'da Endonezya'daki bulut depolama sistemi ve yapay zeka altyapısına da 1,7 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıklamıştı.

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