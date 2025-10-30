Dolar
41.99
Euro
48.89
Altın
3,997.61
ETH/USDT
3,900.00
BTC/USDT
110,120.00
BIST 100
10,908.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştiriyor.

Makbule Beyza Günbey, Uğur Subaşı  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çocuklardan ikisinin cenazesine ulaşıldığı, 18 yaşındaki genç kızın sağ çıkarıldığı arama kurtarma çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün 02.40 itibarıyla sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sabah saatlerinde olay yerine gelen, aralarında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyeti enkaz alanında inceleme yapıyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştiriyor.

Bu arada, enkazdan kurtarılan ve genel sağlık durumu iyi olan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ile çocukları Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün sabah 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen 900'den fazla kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna yarın Türkiye'ye geliyor
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak
Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi
Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
MSB: Tedarik edilecek 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir

Benzer haberler

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor

Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor

Sındırgı depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kardeşler o anları anlattı

Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu

Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Gazze’deki Mısır Komitesi: Enkaz kaldırma için ağır iş makineleri ve ekipmanlar getirildi

Gazze’deki Mısır Komitesi: Enkaz kaldırma için ağır iş makineleri ve ekipmanlar getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet