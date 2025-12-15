Dolar
42.70
Euro
50.23
Altın
4,344.32
ETH/USDT
3,157.20
BTC/USDT
89,735.00
BIST 100
11,453.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Ankara

Kuruldan yapılan açıklamada, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığı belirtilerek, RTÜK olarak yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetlerini her fırsatta vurguladıkları anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğun daha da büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, sıfır atık vizyonu ve iklim diplomasisiyle küresel liderliğe yürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı 18 bina daha yıkıldı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Benzer haberler

RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet