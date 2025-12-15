Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'da yöneltilen soruları cevaplıyor.
Gündem

Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."



