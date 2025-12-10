Dolar
logo
Teknoloji

Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2025'te Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde performans ödülü alan İHA'yı geliştirerek birinci olmayı hedefliyor

Beyza Kaynarpunar  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor Fotoğraf: Beyza Kaynarpunar/AA

Adana

ATÜ Kaan Teknoloji Kulübü bünyesinde farklı mühendislik fakültelerinden 10 öğrenci bir araya gelerek 2024'te Barkan İHA Takımı'nı kurdu.

Öğrenciler, yaklaşık bir yıllık çalışmayla otonom kalkış, uçuş ve iniş kabiliyeti bulunan insansız hava aracı (İHA) tasarladı.

Yapay zeka algoritmasını da kendilerinin geliştirdiği insansız hava aracıyla öğrenciler, TEKNOFEST 2025'e katıldı.

Projeyle öğrenciler, TEKNOFEST'te Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde performans ödülünü aldı.

Öğrenciler, geliştirme çalışmaları kapsamında haritalandırma özelliği ekledikleri, yer kontrol istasyonuna fotoğraflı bildirim gönderebilen İHA ile gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

"Yer kontrol istasyonuna fotoğraflı bildirim gönderiyor"

ATÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve takım kaptanı Bahakan Göktaş, AA muhabirine, arkadaşlarıyla tasarladıkları insansız hava aracındaki elektronik parçaları kendilerinin ürettiğini söyledi.

TEKNOFEST 2025'te performans ödülü aldıkları projelerini daha da geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"İHA'mız tam otonom şekilde kalkışını gerçekleştirip, belirlenen bölgede haritalandırma yapıyor. Haritasını çıkardığı bölgede temsili olarak dört adet turuncu kuka kullanıyoruz. Burayı kritik bölge olarak adlandırıyoruz. O bölgeyi bulup üzerinde sabit bir şekilde durmaya başlıyor. Yaptığımız panoramik görüntüleme sistemiyle içerisine giren herhangi bir araç ya da insan gibi yabancı unsur olduğu zaman bunu yapay zeka desteğiyle algılayıp yer kontrol istasyonuna fotoğraflı yer ve zaman etiketiyle bildirim gönderiyor."

Göktaş, tasarladıkları İHA ile gelecek yıl TEKNOFEST'te daha iyi performans göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağmur Şahin de İHA projesinde yerli ve özgün kodlar yazmaya özen gösterdiklerini belirtti.

"Birinci olacağımızı düşünüyorum"

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özcan Polat ise İHA'da kullanılan kartları yerli olarak ürettiklerini ifade etti.

Takım olarak sadece yazılımda değil, donanımda da yerli ve özgün çözümler geliştirdiklerine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti.

"İHA'mızdaki 4 kartı yerli olarak üretiyoruz. İHA'mız tam uygulanabilir ve bir probleme çözüm olarak doğmuş bir görev. TEKNOFEST de bunu önemsiyor. Aynı zamanda kullandığımız neredeyse bütün elektronik parçaları kendimiz üretiyoruz. Bu da çok büyük bir katkı sağlıyor, birinci olacağımızı düşünüyorum."

