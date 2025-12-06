Dolar
Sağlık

Müzik öğretmeni bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor

İzmir'de müzik öğretmeni, sözlerini yazıp bestelediği şarkıyla öğrencilerinde organ bağışı farkındalığı oluşturuyor.

Dilek Ayvalı  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Müzik öğretmeni bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor Fotoğraf: Dilek Ayvalı/AA

İzmir

Tire ilçesindeki Fatih Ortaokulunda görev yapan öğretmen Berkant Koşar, hemşire bir arkadaşından organ bağışını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını öğrendi.

Organ bağışı konusunda bilinçlenmeye katkı sağlamaya karar veren Koşar, bu amaçla şarkı sözleri yazıp besteledi.

Berkant Koşar, okulda açtığı müzik kursuna gelen öğrencilerine bestelediği şarkıyı öğreterek hem müzik eğitimi veriyor hem de organ bağışının önemine dikkati çekiyor. Öğrenciler, müzik eğitimleri sırasında şarkıda geçen "Yaşa, yaşat, umut ol insana. Bağışla organlarını gömme toprağa. Umut yeşert hasta vücutta. Bir canını ver ona bin yıl yaşa." sözlerini de benimsiyor.

"Küçüklükten anlatmak gerekiyor"

Müzik öğretmeni Koşar, AA muhabirine, organ bağışının hayat kurtardığını söyledi.

Şarkının sözlerinin bir anda içinden geldiğini ve yazıya döküldüğünü ifade eden Koşar, "İçimdeki kelimeler dökülüverdi. Ondan sonra müziğe döktüm ve böyle güzel bir parça oldu. Bir umut olsun, gelecekteki insanların hayalleri gerçekleşsin. Bir organ verip onu sonsuz bir yolculuğa çıkarmanın çok kutsal olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Koşar, öğrencilerinin şarkıyı öğrenmesinin organ bağışına duyarlılık kazandırmak için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Organ bağışının önemini küçüklükten anlatmak gerekiyor. Çünkü gençler bunu algıladığı zaman gelecekte soruyorlar, soruşturuyorlar. Bunun organlarını bağışlamak için bir vesile olacağını düşünüyorum. Ben bu çocuklardan başladım. Müziğimle başladım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuklar çok etkilendi. Organ bağışıyla ilgili hiç bilgileri yoktu. Ama bunu söyleyince çok duygulandılar. Kimisi ağlamaya başladı."

Okulun 5. sınıf öğrencilerinden 10 yaşındaki Vesile Bilge Yükzel, şarkı sayesinde organ bağışı hakkında bilinçlendiğini anlatarak, "Şarkı organ bağışlamanın önemini anlatıyordu ve bana çok şey kazandırdı. Ben de ileride organ bağışlamak isterim. Organ bağışlayamasam bile vücudumu bilime bağışlamak isterim." dedi.

5. sınıf öğrencisi Ozan Demirtaş da organ bağışını daha önce bilmediğini, öğretmeninin hazırladığı şarkı sayesinde öğrendiğini, kendisinin de bağışçı olacağını dile getirdi.

