Eğitim

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı"nın sonuçları açıklandı.

Utku Şimşek  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat'ta e-Sınav olarak gerçekleştirilen "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı" sonuçları erişime açıldı.

Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak.

Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışında görevlendirilecek.

Sonuçlara, "https://yyegm.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

