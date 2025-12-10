Dolar
42.60
Euro
49.60
Altın
4,196.23
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,281.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal ürünler üreten bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru, balık üretim tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pirhasan Doğan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Elazıg

Dürümlü köyü mevkisinde Keban Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan tesisin güvenlik kamerasına ait görüntülerde, su samurunun tesisteki balık üretimi yapılan kafesin filesine girdiği görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüntülerde file içindeki suya giren samur, bir süre sonra gözden kayboluyor.

Tesis çalışanı Murtaza Fırat, kayıtları incelerken su samurunu gördüğünü belirtti.

Büyüklerinden Fırat Nehri'nde su samuru olduğunu öğrendiğini dile getiren Fırat, bu hayvanı ilk kez gördüğünü ifade etti.

Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Herkesin eşit şartlarda yarıştığı bir toplumsal ortam oluşturmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi
Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Benzer haberler

Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Elazığ'daki Cip Baraj Gölü farklı türde binlerce göçmen kuşu ağırlıyor

Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor

Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor
Elazığlı üç kuşak yazar aynı stantta kitaplarını imzalıyor

Elazığlı üç kuşak yazar aynı stantta kitaplarını imzalıyor
Hazar Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü

Hazar Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet