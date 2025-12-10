Dolar
Gündem

Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Muhammet Fatih Gökmen  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Kırıkkale

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırıkkale'mize, OSB'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.

Yangının başlamasıyla fabrikadan gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını belirten Makas, şunları kaydetti:

"Çevre vilayetlerimizden, TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. Ankara'dan takviye gelen 26 araç da yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz, planlamamız o. Burada 66 fabrikamız var. OSB'lerde biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Eski bir OSB burası, inşallah diğer fabrikalara sıçramadan da yangını bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, tüm Kırıkkale itfaiyeleri dahil olmak üzere, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleriyle devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş insanlarımızın katkısı var, tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar, inşallah en kısa sürede söndürerek bitirmiş olacağız. Tekrar belirtiyorum, herhangi bir can kaybımız yok, buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan da olayı sonuçlandırmış olacağız."


