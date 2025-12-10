Dolar
Gündem

Kırklareli'nde köylere kültür taşıyan gezici kütüphane üç yılda 15 bin kilometre yol yaptı

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi görevlileri, gezici kütüphaneyle kırsaldaki okullarda çocukları kitap ve etkinliklerle buluşturuyor.

Özgün Tiran  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Kırklareli'nde köylere kültür taşıyan gezici kütüphane üç yılda 15 bin kilometre yol yaptı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2022 yılında Kırklareli İl Halk Kütüphanesi envanterine kazandırılan gezici kütüphane, özellikle kırsal bölgelerde hizmet veriyor.

Kütüphanesi bulunmayan belde ve köylere ulaşan gezici kütüphane, 3 yılda 15 bin kilometre yol katetti.

Yılda yaklaşık 100 köy ile 115 okulda hizmet veren gezici kütüphane, Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinden yaklaşık 5 bin kitabı öğrencilere sunuyor.

Gezici kütüphane öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Gezici kütüphanenin son durağı Istranca Dağları'nın eteklerindeki Kofçaz ilçesi oldu.

Kütüphane, taşımalı sistemle 16 köyden yaklaşık 130 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Anıl Yalap İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Araç içerisinde bir süre kitap okuyan öğrenciler daha sonra kütüphane görevlilerinin gözetiminde okul bahçesinde zeka oyunları ve geleneksel oyunlar oynayıp eğlendi.

"Öğrenciler bizi gerçekten büyük bir mutlulukla karşılıyor"

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl, AA muhabirine, gezici kütüphanenin yaklaşık 3 yıldır kütüphanesi olmayan köy ve beldelerde hizmet verdiğini söyledi.

Yerleşik kütüphaneye erişim imkanı olmayan yerlerde yaşayanları kitap okumaya teşvik ettiklerini belirten Karagöl, gezici kütüphanenin haftanın 3 günü yollarda olduğunu kaydetti.

Yılda iki kez koleksiyonu güncellediklerini ifade eden Karagöl, "Çocuklar büyük ilgiyle karşılık verdikleri için ağırlıklı olarak çocuk kitapları bulunduruyoruz." diye konuştu.

Kentte hemen hemen her köye gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini ifade eden Karagöl, gezici kütüphanenin ilgiyle takip edildiğini vurguladı.

Kitap okuma alışkanlığını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Karagöl, şöyle konuştu:

"Kütüphaneler aynı zamanda bilginin, kültürün merkezidir. Kırklareli'nin dağlık birçok bölgesi var, kar yağdığında ulaşma imkanının olmadığı yerler bile olabiliyor ancak kültür, bilgi ve kitap sevgisini aşılamak için bütün engelleri aşıyoruz. Biz görevimizi büyük bir aşkla yapıyoruz.

Öğrenciler bizi büyük bir mutlulukla, sevgiyle karşılıyor. Çocuklar gezici kütüphaneye adeta akın ediyor, buradaki tüm kitaplara dokunmak istiyorlar. Sadece kitap değil, kutu oyunlarımız, geleneksel oyunlarımız, resim etkinliklerimiz, bilgisayar oyunlarımız var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

Gezici kütüphanenin şoförü Hakan Arda da gittikleri her yerde ilgiyle karşılandıklarını belirtti.

Çocukların otobüse sarıldıklarını gördüğünde çok duygulandığını ifade eden Arda, "Çocukların kalbine kitapla bir nebze de olsa dokunabiliyorsak bu da bizler için çok büyük bir mutluluk demek." diye konuştu.

Gezici kütüphanede görevli Sefa Gülbaş ise köy okullarına ulaştıklarında kendilerini çok mutlu hissettiklerini söyledi.

"Gezici kütüphanenin havası bir başka"

Öğrencilerden Çağla Aptiş, kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, "Gezici kütüphanenin ayrı bir zevki var, çok güzel. Havası bir başka." dedi.

Aptiş, gezici kütüphanede kitap okuduktan sonra halat çekme ve çuval yarışı gibi etkinliklere katıldıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Elif Ada Aydın da gezici kütüphaneyi gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Aydın, "Kitabı okuyunca geri veriyorsun, yenisini alıyorsun, eğlenceli oluyor. Bu yüzden gezici kütüphanenin yeniden okulumuza gelmesini çok isterim." diye konuştu.

