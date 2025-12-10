Dolar
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması artık bir tercih değil, zorunluluktur çünkü dünyaya gerçek barışı ancak insanın eşit yaratıldığına inananlar getirebilir." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ait değerler üzerinden 'yeni bir dünya' tanımlanmasına duyulan derin ihtiyaç, bugün uluslararası kurumların önünde ciddi bir sınav olarak duruyor. Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması artık bir tercih değil, zorunluluktur çünkü dünyaya gerçek barışı ancak insanın temel hak ve hürriyetler açısından eşit yaratıldığına inananlar getirebilir. Türkiye, bu dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye; hakkaniyeti, özgürlüğü ve insana saygıyı savunmaya kararlılıkla devam edecektir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumların acılarının son bulduğu, adaletin hüküm sürdüğü ve insanlık onurunun yeniden ayağa kalktığı umut dolu bir gelecek diliyorum."

