TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığın yanı sıra hayatın nimetlerinden istifade edebilme imkânları sağlanmasının esas olduğu bir anlayışı hatırlatmasını diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 3, 2025
Bu anlamlı gün dolayısıyla, büyük bir insanlık hizmetini yerine getiren… pic.twitter.com/aaSCM6H7Se
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığın yanı sıra hayatın nimetlerinden istifade edebilme imkanları sağlanmasının esas olduğu bir anlayışı hatırlatmasını diliyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla, büyük bir insanlık hizmetini yerine getiren engelli vatandaşlarımızın ailelerine, kurumlarımıza ve gönüllü insanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.