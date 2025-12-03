Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Huzeyfe Tarık Yaman  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığın yanı sıra hayatın nimetlerinden istifade edebilme imkanları sağlanmasının esas olduğu bir anlayışı hatırlatmasını diliyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla, büyük bir insanlık hizmetini yerine getiren engelli vatandaşlarımızın ailelerine, kurumlarımıza ve gönüllü insanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

