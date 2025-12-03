Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."