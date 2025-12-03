Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."

