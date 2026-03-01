Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti.
- ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı
- Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin U dönüşü yaptığı görüldü
- İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misillemelerine dünyadan farklı tepkiler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'den Katar'daki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.