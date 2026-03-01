Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,251.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'den Katar'daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları düzenledi

İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet