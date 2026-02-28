İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.
Ankara
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.
- ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı
- Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin U dönüşü yaptığı görüldü
- İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misillemelerine dünyadan farklı tepkiler geldi
Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, söz konusu iki dalgadan ilkinde füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaşırken, İsrail hava savunma sistemlerinin başkent Tel Aviv'in bulunduğu ülkenin orta kesimine yönelen füzeleri engellemeye çalıştığı sırada güçlü patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusundan İran Savunma Bakanı ve DMO Komutanının öldüğü iddiası
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik sisteminin üst düzey liderlerinin toplandığı iki yerin tespit edilmesinin ardından "sürpriz" bir saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.
Üst düzey komutanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin fotoğrafları paylaşılarak saldırılarda hayatlarını kaybettikleri iddiasına yer verildi.
BM Genel Sekreteri Guterres uyarıda bulundu
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a askeri müdahalenin dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği olaylar zincirini tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.
Bahreyn, İran'ın düzenlediği başka saldırılara karşı koyduklarını açıkladı
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen yeni "düşmanca saldırıları" başarıyla püskürttüğünü duyurdu.
"Durumun tamamen güvenli olduğu ve kontrol altında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, "Bu hain saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı" ifadeleri kullanıldı.
"Bahreyn hava sahasının, uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğindeki bu gerekçesiz saldırılara karşı geçici bir ihtiyati tedbir olarak kapalı tutulmaya devam edildiği" aktarılan açıklamada, Bahreyn'in egemenliğini ve güvenliğini savunmak amacıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı hükümleri uyarınca gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.
ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 vilayette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.