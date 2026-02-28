Dolar
logo
Dünya

Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’da görev yapan Türkiye büyükelçilikleri, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde vatandaşlarına yönelik güvenlik ve teyakkuz çağrısında bulundu.

Ali Altunkaya, Ahmet Karaahmet  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Doha/İdlib

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, BAE’de ikamet eden Türk vatandaşlarının gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Açıklamada, Büyükelçilik tarafından yapılacak bilgilendirmeler ile BAE makamlarınca yayımlanan resmi açıklamaların izlenmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Doha Büyükelçiliği de Katar’daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, bölgedeki gelişmelerin ilgili makamlarca yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlara, Katar makamlarının açıklamaları ile Büyükelçiliğin resmi hesaplarını takip etmeleri tavsiye edildi.

Manama Büyükelçiliği ise Bahreyn’de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik duyurusunda, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde Büyükelçilik tarafından yapılacak açıklamalar ile Bahreyn makamlarının resmi bilgilendirmelerinin kesintisiz şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan güvenlik tedbirleri ve resmi yönlendirmelere eksiksiz riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Riyad Büyükelçiliği de Suudi Arabistan’daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suudi makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri tavsiye edildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de ülkedeki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını aktarılarak ancak vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suriye makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri istendi.

Amman Büyükelçiliği de Ürdün’deki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını, bununla birlikte vatandaşlara gelişmeleri yakından takip ederek, dikkatli olmaları ve Ürdün makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek tedbirlere önem vermesi tavsiye edildi.

Büyükelçiliğin olağan mesaisine devam ettiği ve konsolosluk şubesinin faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, ancak yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak hava ulaşımında gecikme ve iptallerin söz konusu olabileceği belirtilerek, vatandaşların seyahat planlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeleri ve bireysel bazda gerekli tedbirleri almalarının yararlı olacağı ifade edildi.

Büyükelçilikler, vatandaşların resmi makamların açıklamalarını esas almaları ve gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

