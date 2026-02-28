Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,899.00
BTC/USDT
64,741.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB uçuş emniyeti kurumundan Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası için uyarı

Avrupa Birliğinin (AB) uçuş emniyeti kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından oluşan yüksek riskler nedeniyle hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
AB uçuş emniyeti kurumundan Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası için uyarı

Brüksel

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarının ardından Orta Doğu ve Basra Körfezi hakkında resmi uyarı yayımladı.

Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) adını taşıyan ve bu aşamada 2 Mart Pazartesi'ye kadar geçerli uyarı, savaş veya yüksek riskli çatışma bölgeleri üzerindeki hava sahalarının güvenliği hakkında hava yollarını ikaz eden teknik tavsiye niteliği taşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uyarı, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor ve hava yolu firmalarına etkilenen hava sahalarında faaliyet göstermeme öneriliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyururken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz
Lahey Büyükelçisi Yazgan: Hollanda ile Türkiye birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabilir
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

Benzer haberler

Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Dışişleri Bakanlığı: Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz

Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

DMM, "Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği" iddialarını yalanladı

DMM, "Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği" iddialarını yalanladı
AB uçuş emniyeti kurumundan Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası için uyarı

AB uçuş emniyeti kurumundan Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası için uyarı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bugün Orta Doğu'da yaşanan durumdan derin endişe duyuyorum"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Bugün Orta Doğu'da yaşanan durumdan derin endişe duyuyorum"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet