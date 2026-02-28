Dolar
Politika

Dışişleri Bakanlığı: Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelere ilişkin, "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ekip  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Dışişleri Bakanlığı: Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelerin bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğunu bildirerek, "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada devam eden gelişmelerin, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğunu vurguladı.

"Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

