DOSYA: İstanbul’un Selatin Camileri
Osmanlı sultanları tarafından inşa ettirilen İstanbul'un selatin camileri tarihi ve mimari özellikleriyle kentin kültürel mirasında önemli yer tutuyor.
Ankara
İstanbul’un siluetine yön veren selatin camileri, Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi ve mimari birikimiyle şehrin kültürel hafızasında önemli bir yer tutuyor.
Altı minareli ilk Osmanlı camisi "Sultanahmet"
Anadolu Ajansının (AA) "İstanbul'un selatin camileri" isimli dosya haberinin ilk bölümünde, Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan, mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın imzasını taşıyan Sultanahmet Camisi her yönden ele alındı.
Altı minaresiyle Osmanlı mimarisinde bir ilki temsil eden caminin 1609 yılında başlayan yapım çalışmaları, yaklaşık 7 yıl 5 ayda tamamlandı. Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden olan caminin açılışı 9 Haziran 1617'de gerçekleştirildi.