Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,858.10
BTC/USDT
63,641.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Beyrut'tan yayındayız. İsrail’in Hayfa kentine İran tarafından misilleme saldırısı gerçekleşiyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını söyledi. -VTR-
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı, binaları patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlerken, bazı yapıları da patlayıcı kullanarak yıktı.

Ramzi Mahmud, Ali Semerci  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı, binaları patlayıcılarla yıktı

Gazze

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail donanması, balıkçı teknelerini hedef aldı, Gazze kenti ve Gazze Şeridi’nin kuzey açıklarına ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla yıkarken, Refah’ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı, binaları patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı, binaları patlayıcılarla yıktı

ABD-İran gerilimi nedeniyle bazı ülkeler İsrail ve İran’daki vatandaşları için güvenlik uyarıları yayımladı

ABD F-22'lerinin, İsrail'in güneyindeki üssün pistinde konuşlandığı görüntüler yayınlandı

UAEA, erişimi olmadığı için İran'ın uranyum stokunun büyüklüğünü doğrulayamadığını bildirdi

UAEA, erişimi olmadığı için İran'ın uranyum stokunun büyüklüğünü doğrulayamadığını bildirdi
ABD'lilerin çoğunluğu ilk kez İsraillilerden çok Filistinlilere sempati duyuyor

ABD'lilerin çoğunluğu ilk kez İsraillilerden çok Filistinlilere sempati duyuyor
İsrail’in engellemelerine rağmen 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

İsrail’in engellemelerine rağmen 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet