İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinden yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.
Dünya

İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail yetkilileri, İran'a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı kapattı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci, Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

Kudüs/İstanbul

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını söyledi.

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni de ikinci bir duyuruya kadar kapattı

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, caminin “İran’a karşı savaş” gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Ebu Suneyne, ordunun cami çalışanlarına, Harem-i İbrahim Camisi’nin Müslümanlar ve Yahudiler için derhal kapatılacağını, ikinci bir duyuruya kadar namaz kılınmasına izin verilmeyeceğini bildirdiğini ve çalışanların da bölgeden ayrılmaya zorlandığını dile getirdi.

İsrail, İran'a saldırılar düzenlerken Batı Şeria’daki onlarca kontrol noktasını kapattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kapattığı noktalar arasında ana yollar üzerindeki kontrol noktaları, şehir merkezlerine giden yollar ve köyler ile şehirler arasındaki geçişleri sağlayan kapılar bulunuyor.

Bu uygulama, araç kuyrukları ve yoğun trafik sıkışıklığına yol açtı. Bazı Filistinliler, işlerine ulaşmak için uzun ve engebeli alternatif yollar kullanmak zorunda kaldı.

Ayrıca Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Nablus Valisi Gassan Daglas ise ildeki istasyonların “derhal ve sorumluluk altına alınarak” kapatılmasını kararlaştırdı.

Bu gelişmelerle birlikte Batı Şeria semalarında da yoğun askeri uçuşların gözlendiği kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

