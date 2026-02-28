İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi.
İstanbul/Beyrut
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıların “Hizbullah’a ait altyapıları hedef aldığı” iddiasında bulundu.
Hizbullah’tan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde alçak uçuş yaparak bir dizi saldırı düzenledi.
İsrail Ordu Sözcüsü, düzenlenen saldırıların Hizbullah’ın söz konusu bölgelerdeki askeri altyapısını hedef aldığını ileri sürdü.
Lübnan Başbakanı: "Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek maceralara izin vermeyeceğiz"
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede yaşanan ciddi gelişmeler karşısında tüm Lübnanlıları sağduyu ve milliyetçilikle hareket etmeye, ülke ve halkın çıkarlarını her türlü hesap ve menfaatin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başbakan Selam’ın açıklaması, özellikle Hizbullah’ın İran’a destek olma ihtimali konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde geldi.
Daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast tehditlerine karşı gerekli tüm hazırlıkların yapılacağını duyurmuştu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesine yapılan uyarılara göre, Hizbullah’ın ABD-İsrail-İran çatışmasına katılması durumunda, bunun İsrail’in Lübnan’daki altyapıya saldırmasına yol açabileceğini ifade etmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi felaketlerden korumanın "mutlak öncelik" olduğunu söyledi
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkedeki yetkililerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Avn, Başbakan Nevvaf Selam, Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel ile gerçekleştirdiği görüşmelerde “Lübnan’ı korumak için en yüksek düzeyde hazırlıklı olmanın ve tüm yetkili kurumlar ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamanın zorunlu olduğunu” belirtti.
“Bu hassas dönemde tüm tarafların ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve Lübnan’ın üstün yararını her türlü hesap ve çıkarın üzerinde tutması gerekiyor.”diyen Avn ayrıca, Lübnan’ın dış güçlerin çatışmalarından doğabilecek felaketlerden korunmasının, egemenliğinin, güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının “mutlak öncelik” olduğunu vurguladı.
Avn, ülke içindeki dayanışmayı güçlendirme ve tüm çabaları birleştirmenin önemine dikkati çekerek “herhangi bir gelişmenin Lübnan topraklarını ve halkını etkilemesini önlemek” gerektiğini kaydetti.
Bu açıklamaların, Hizbullah’ın daha önce İran’a yönelik olası ABD veya İsrail saldırılarında askeri müdahalede bulunacağını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış ve Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü bildiriliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutuyor ve bazı bölgelerdeki askeri varlığını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.