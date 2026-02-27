Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "STK Temsilcileri ile İftar Programı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

UAEA, erişimi olmadığı için İran'ın uranyum stokunun büyüklüğünü doğrulayamadığını bildirdi

UAEA, ABD ve İsrail'in saldırılarından bu yana söz konusu nükleer tesislere erişimi olmadığı için İran'ın tüm nükleer faaliyetlerini "askıya alıp almadığını" veya bu tesislerdeki "uranyum stokunun büyüklüğünü” doğrulayamadığını bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
UAEA, erişimi olmadığı için İran'ın uranyum stokunun büyüklüğünü doğrulayamadığını bildirdi

Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın nükleer tesisleri ve uranyum stokuna ilişkin raporunu, üye ülkelerle paylaştı.

Raporda ABD ve İsrail'in saldırı düzenlemesinden bu yana İran'ın, UAEA'ya bu nükleer tesislere erişim izin vermediği aktarıldı.

Bu nedenle İran'ın uranyum zenginleştirme ile ilgili faaliyetleri "askıya alıp almadığı" veya zenginleştirilmiş "uranyum stokunun mevcut büyüklüğü, bileşimi ve yeri" hakkında herhangi bir bilgi paylaşılamayacağı kaydedilen raporda, "İran'da (saldırılardan) etkilenen tesislerde daha önce beyan edilen tüm nükleer materyallerle ilgili bilgi akışının kaybedilmesi sorununun acilen ele alınması gerekiyor.” ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, İran'ın, UAEA ekiplerine saldırılara uğramayan nükleer tesislere erişim izni verdiği hatırlatıldı.

Öte yandan raporda, uydu görüntülerine göre "İsfahan'daki tünel kompleksinin girişinde düzenli araç trafiği" gözlemlendiği kaydedildi.

İsrail, 13 Haziran 2025'te başlattığı ve 12 gün süren savaşta İran'daki bazı nükleer tesislerini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

ABD yönetimi de İsrail'in yanında savaşa katılarak 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.


