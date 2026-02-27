Dolar
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ocakta yüzde 2,9 oldu.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

