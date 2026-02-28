Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,944.00
BTC/USDT
66,339.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların ve insani yıkımların daha fazla yaşanmaması için muhataplarımızla an be an iletişim halindeyiz. Sorunların diplomasi ile çözüldüğü, istikrar içinde refahını artıran bir bölge için çaba sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tarafları en kısa sürede diplomasi masasına dönmeye, sorunları müzakere ederek aşmaya davet ediyoruz. Bu yönde atılacak adımlara, daha önce olduğu gibi bugün de yapıcı bir yaklaşımla katkı vermeye hazırız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama
Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin tesisi ve müzakere masasına dönüş için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız
Siyasilerden İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misillemelerine tepkiler

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, bugün artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumdadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK heyetini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet