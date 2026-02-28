Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların ve insani yıkımların daha fazla yaşanmaması için muhataplarımızla an be an iletişim halindeyiz. Sorunların diplomasi ile çözüldüğü, istikrar içinde refahını artıran bir bölge için çaba sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tarafları en kısa sürede diplomasi masasına dönmeye, sorunları müzakere ederek aşmaya davet ediyoruz. Bu yönde atılacak adımlara, daha önce olduğu gibi bugün de yapıcı bir yaklaşımla katkı vermeye hazırız."
