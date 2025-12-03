Dolar
42.44
Euro
49.54
Altın
4,202.58
ETH/USDT
3,090.00
BTC/USDT
92,263.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımı ertesinde basın mensuplarına demeç verdi. -VTR-
logo
Gündem

AK Parti'den "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı gerçekleştirilecek.

Aynur Ekiz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
AK Parti'den "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programının yarın AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Kaya, engelli bireylerin hayatlarında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Eskiden eve kapatılan, evinden dışarı dahi çıkamayan bir toplulukken bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimden istihdama her alanda verdiği desteklerle engelliler sosyal hayata katılıyor, okullarda eğitim alıyorlar, istihdamın içerisinde yer alıyorlar." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Aslında biz, sevenleri lideriyle buluşturacağız" diyen Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 yılda engelli bireyler konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldığını kaydetti. Kaya, engelli bireylere yönelik kanuni düzenlemeler yapıldığını, engelsiz yaşam merkezleri, gündüz bakım merkezleri ve ağır engelli bireyler için yatılı bakım merkezleri kurulduğunu hatırlattı.

Kaya, evde bakım desteği gibi bütün dünyaya örnek bir destek modeliyle engelli bireye sahip ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Engelli maaşlarıyla birlikte engelli kardeşlerimizin yine yanındayız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki her bir engelli evladımız eğitim alabilecek düzeyde olanlar eğitim alsın, daha sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ya kamuda ya özel sektörde istihdamın içerisinde yer alsınlar, sosyal hayatın içerisinde olsunlar. Bunun için erişilebilirlikle ilgili düzenlemeleri yaptık. Yarınki programımızda da Türkiye'nin 81 ilinden AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının Engelliler Komisyonu başkanlarıyla birlikte engelli kardeşlerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız. İstiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı bu kadar çok seven engelli kardeşlerimiz sevgilerini doğrudan kendileri iletebilsinler. Bu buluşma, onların talep ettikleri buluşmalar. Yarın Erişilebilirlik Ödül Törenimiz olacak. Farklı kategorilerde engellilerin hayatına dokunan, onların sosyal hayatın içine katılmalarını destekleyen projelere AK Parti Genel Merkezi olarak ödül veriyoruz. İkinci senemiz... Bu ödülün de aynı zamanda gelenekselleşmesini istiyoruz. Hem yerel yönetimleri destekleyici, teşvik edici ödüllerimiz var hem de özel sektörü destekleyici ödüllerimiz var. İstiyoruz ki Türkiye'de insan hayatına yaraşır şekilde bütün engellilerimiz, 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yüzyılda hayatın içerisinde hep birlikte olalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı", 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Kaya, "Bu anlamda aslında bizim engellilere verdiğimiz bütün destekler, aileyi güçlendirme, güçlü bir şekilde bir arada tutma adına verilen destekler." şeklinde konuştu.

Kaya, engelli bireylere sahip ailelerin güçlü bir şekilde ayakta kalması için destekleri her zaman sürdüreceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
AK Parti'den "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı
Emine Erdoğan: Engelli bireyler, toplumun eşit, onurlu ve saygın fertleridir
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü

Benzer haberler

AK Parti'den "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı

AK Parti'den "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini devam ettirmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini devam ettirmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet