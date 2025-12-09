Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı Halilagic'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic'i kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı Halilagic'i kabul etti

TBMM

Meclis'teki kabulde, Türkiye ve Bosna Hersek'in ortak tarih, kültür ve coğrafya bağları ile halklar arasındaki sarsılmaz kardeşliğinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlü bir şekilde sağlanmasına önemli katkı sunduğu vurgulandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna-Hersek'in huzur ve istikrarını Balkanların, hatta Avrupa'nın barış ve esenliğiyle doğrudan bağlantılı gördüklerini, bu nedenle Türkiye'nin, Bosna Hersek'te ekonomik kalkınmayı, siyasi uzlaşıyı, istikrarı ve pozitif gündemi her zaman güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti.

Bosna Hersek'teki tüm gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, milli çıkarları ilgilendiren hayati meselelerde, Boşnakları birlik ve beraberlik içinde görmenin samimi arzuları olduğunu kaydetti.

