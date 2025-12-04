Dolar
Politika

TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda üyelerin bugüne kadarki çalışmalara ve hazırlanacak nihai rapora ilişkin değerlendirmelerin ele alındığını, ayrıca İmralı ziyaretine dair notun komisyona sunulduğunu bildirdi.

Meriç Ürer  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına ilişkin açıklama

TBMM

TBMM Başkanlığından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ilk bölümünde komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalarla hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin üyelerin değerlendirmelerinin yer aldığı, ikinci bölümünde ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna giden komisyon üyesi milletvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin notun komisyonun bilgisine sunulduğu bildirildi.

TBMM Başkanlığının açıklamasında, Komisyonun 19'uncu toplantısının, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda yapıldığı bildirildi.

Toplantının açılışında Kurtulmuş tarafından Terörsüz Türkiye süreci ve komisyon faaliyetlerinde gelinen aşamaya dikkat çekildiği, şimdiye kadar hassasiyet ve fedakarlıkla yürütülen çalışmaların sonuna gelindiği, nihai rapor hazırlanarak Genel Kurula sunulacağının belirtildiği açıklamada, Komisyonda şimdiye kadar konunun tarafları, bu süreçlerde mağdur olanlarla farklı toplumsal kesimlerden 134 kişi ve kuruluşun dinlendiği vurgulandı.

Komisyonun 18'inci toplantısında 5'te 3 nitelikli çoğunlukla alınan karar doğrultusunda üç siyasi partinin temsilcisi ve komisyon üyesi milletvekilinin 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği hatırlatılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un komisyondaki dinleme faslının nihayete erdirildiğine yönelik açıklamasına yer verildi.

Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye"nin gerçekleştirilmesi konusunda müşterek kanaatlerin paylaşıldığı bir raporun hazırlanmasına yönelik temennisinin de belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söylenen her bir sözün normalden katbekat tesirli olduğu bir döneme girildiğine işaret eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, kimsenin, sürecin bundan sonraki en hassas dönemini, siyasi pozisyonlarının malzemesi haline getirmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Basına da sorumluluk düştüğünü hatırlatan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, ortaya konulan somut sonuçlara odaklanılması, sürecin magazinleştirilmemesi için olağanüstü bir gayret sarf edilmesi çağrısını yapmıştır. TBMM Başkanımız ayrıca, süreç hayırla ve başarıyla sonuçlandığında bir ya da birkaç parti değil, sürece karşı olan partiler de dahil olmak üzere bütün Türkiye'nin kazanacağını vurgulamıştır.

Komisyonun 19. toplantısının ilk bölümünde, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin üyelerin değerlendirmeleri yer almıştır. Toplantının ikinci bölümünde ise 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna giden komisyon üyesi milletvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin not okunmuş, komisyonun bilgisine sunulmuştur. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir sonraki toplantısının tarihi ve gündemi bilahare duyurulacaktır."

