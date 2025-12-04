Dolar
42.45
Euro
49.58
Altın
4,210.02
ETH/USDT
3,158.40
BTC/USDT
92,181.00
BIST 100
10,918.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Güngören’de 6 katlı bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR-
logo
Gündem

Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Karadeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilere düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov, Türk Dışişlerine çağrıldı.

Tuğba Altun  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

AA'nın edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşülen Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcilerine, Türkiye'nin saldırılardan duyduğu endişe aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 29 Kasım'da, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yapmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadesini kullanan Keçeli, saldırıların endişeyle karşılandığını belirtmişti.

Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Terkos Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

Benzer haberler

Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret ediyor

Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır

Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır
Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı

Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
Rusya: MIDVOLGA-2 tankerine İHA saldırısı düzenlendi

Rusya: MIDVOLGA-2 tankerine İHA saldırısı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet