Terkos Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü'nde suyun çekilmesiyle tarihi su kanalları ve eski iskele kalıntıları gün yüzüne çıktı.
İstanbul
Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü'nde yağışların azalması ve kuraklığın etkisiyle su seviyesinde belirgin bir düşüş yaşandı.
Göl tabanında kalan tarihi su kanalları ve eski iskele kalıntıları ortaya çıkarken, kıyı hattındaki değişim de dikkati çekti.
Göldeki değişim, dronla görüntülendi.
