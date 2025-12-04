Dolar
Gündem

Terkos Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı

İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü'nde suyun çekilmesiyle tarihi su kanalları ve eski iskele kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Umut Kaya  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Terkos Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü'nde yağışların azalması ve kuraklığın etkisiyle su seviyesinde belirgin bir düşüş yaşandı.

Göl tabanında kalan tarihi su kanalları ve eski iskele kalıntıları ortaya çıkarken, kıyı hattındaki değişim de dikkati çekti.

Göldeki değişim, dronla görüntülendi.

