Gündem

Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı

Güngören'de bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Hilal Uştuk/AA

İstanbul

Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.


