Dolar
43.77
Euro
51.75
Altın
4,987.35
ETH/USDT
1,967.60
BTC/USDT
66,910.00
BIST 100
13,958.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
logo
Dünya

Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde, birinci katında patlama meydana gelen apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Dilara Karataş, Emirhan Demir  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'de üç katlı apartmanın birinci katında patlama oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polisin gaz kaçağından kaynaklandığını değerlendirdiği patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü.

Olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı. Ekipler, enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, yaptığı açıklamada, patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayın nedeninin araştırılması için soruşturma emri verdiğini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, eyalet hükümetinden benzer olayların önlenmesi için kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" coğrafi işaret aldı
Hatay'da Yeşilay, sanal kumar bağımlılığıyla mücadelede yüzde 81 başarı sağladı
Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda Türk ve İspanyol unsurlarınca tam kapsamlı amfibi gösterisi yapıldı
İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili "acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti

Suriye’de mayın temizleme sırasındaki patlamada AA muhabiri dahil 3 kişi yaralandı

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli rol oynayabileceklerini söyledi

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli rol oynayabileceklerini söyledi
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 5 kez patlama meydana geldi

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 5 kez patlama meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet