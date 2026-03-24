Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

Karaçi/Ankara

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirterek, ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye geleceğini belirtti.

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.

CENTCOM: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

İran: Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz
Tahran yönetimi karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Erbil'deki kampına İHA saldırısı düzenlendi
Saudi Aramco, Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldığını bildirdi
