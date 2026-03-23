Dünya

İran: Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Tolga Akbaba  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
İran: Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz

İran

Zülfikari, Basra Körfezi’ne mayın döşenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’ın, Umman Denizi ile Basra Körfezi’nin kontrolünü elinde bulundurduğunu, Hürmüz Boğazı’nın da tamamen kontrolleri altında olduğunu belirten Zülfikari, Basra Körfezi’ne mayın döşenmesine ihtiyaç duymadıklarını ancak ihtiyaç halinde her türlü imkandan da faydalanacaklarını söyledi.

Zülfikari ayrıca, bölge dışı ülkelerin Basra Körfezi'ne müdahale etme hakkı olmadığını dile getirdi.

