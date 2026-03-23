Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7 şüpheliye tutuklama talebi

Ümraniye'de, park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mikail Bıyıklı  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

