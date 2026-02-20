Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Şili'de gaz yüklü tankerin patlaması sonucu 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde gaz yüklü tanker kamyonun devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Şili'de gaz yüklü tankerin patlaması sonucu 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı Fotoğraf: Lucas Aguayo Araos/AA

Bogota

Santiago’ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu’nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı.

Patlamada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

