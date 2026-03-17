Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu.
Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi.
ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.
Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Erbil'de etkisiz hale getirilen İHA yerleşim yerine düştü
Erbil’e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları bir AVM yakınındaki yerleşim yerine düştü.
Bayram öncesi alışveriş nedeniyle Erbil’de söz konusu AVM’nin çevresi de kalabalıktı.
Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Eski Irak Dışişleri Bakanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Irak’taki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Zebari, "Bu gece Bağdat'taki El Reşid Oteli, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ve Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki Victory Üssü ile Erbil'e yönelik saldırılar, Iraklı milislerin çatışmayı genişletmek ve ülkeyi mevcut askeri çatışmanın içine tamamen çekmek amacıyla topyekûn bir savaş başlattığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.