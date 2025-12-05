Dolar
42.52
Euro
49.65
Altın
4,225.59
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
logo
Gündem

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Muhammet Fatih Gökmen  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Benzer haberler

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

Bakan Memişoğlu: Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi

Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi
Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet