Dolar
42.43
Euro
49.10
Altın
4,140.51
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
86,995.00
BIST 100
10,920.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Hazar Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, sonbahar renkleriyle harmanlanan doğasıyla fotoğrafçılar ve doğaseverler için güzel manzaralar sunuyor.

İsmail Şen  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Hazar Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: İsmail Şen

Elazığ

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeyinde Mastar ve Çelembik dağları, güneyinde Hazarbaba ve batısında Kuşakçı dağları ile çevrili, 82 kilometrekare yüzey alanı ile 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, eşsiz doğası ve çevresinde yer alan park ve bahçeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu dönemde ziyaretçilerine sakin ortamda dinlenme imkanı sunan Hazar Gölü, sonbaharda çevresinde oluşan renk cümbüşüyle doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Gezin köyü ve Plajköy mevkisine gelen ziyaretçiler, güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

Benzer haberler

Hazar Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü

Hazar Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü

Şehit Fethi Sekin kahramanlığıyla öğretmenlerinin de gururu oldu

Stajyer avukat milli kick boksçu Yakar'ın "çifte" hedefi

Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü
Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor

Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor
Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağırlıyor

Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet