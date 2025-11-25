Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddetin, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılma olduğunu bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır. Bu kırılma, bir evin sesini kısar, bir çocuğun geleceğe dair güvenini gölgeler ve toplumun ortak değerlerini yıpratır. Dolayısıyla şiddet, her türüyle aynı derecede yıkıcıdır ve asla kabul edilemez. Devletimizin şiddetle mücadelede attığı kararlı adımlarla bu karanlığı dağıtacağımıza yürekten inanıyorum. Hiçbir haneyi sarsmayan, hiçbir yaşamı gölgelemeyen şiddetsiz Türkiye için el ve gönül birliği ile çalışmaya devam edelim."

