Dolar
42.37
Euro
48.93
Altın
4,062.54
ETH/USDT
3,039.00
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
11,002.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbaharın gelişiyle ormanlar sarı ve turuncunun tonlarına bürünerek doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Mesut Karaduman  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kanara Kanyonu'nda yer alan yoğunlukla gürgen ve meşelerin bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ormanlar hem doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler hem de ormanda yolculuk yapan sürücüler için güzel görüntüler oluşturuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentin her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Saray ilçesinin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını ifade eden Karaküçük, "Saray ilçesi, şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere kapılarını açıyor. Saray ilçemiz sonbahar renklerine bürünen ormanları, temiz havası, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanlarıyla öne çıkıyor. Bölgedeki ormanlar ziyaretçilerine hem huzur hem de keşif dolu bir gün vadediyor. Kentin sonbaharda sunduğu güzelliklere herkes hayran kalıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor

Tekirdağ'da üretilen havalandırma sistemi ekipmanları 20 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağırlıyor

Tunceli'nin Salördek ormanları sonbaharda doğayla buluşmak isteyenleri ağırlıyor
Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor

Trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcu unutulmuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet