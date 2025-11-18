Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamadı.
Tekirdağ
Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun 2 gündür etkili olduğunu söyledi.
Balıkçıların rüzgarın etkisini yitirmesini beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını belirtti.
Balıkçı Erdal Coşkunçay da rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini ifade etti.
Balıkçı Erdal Coşkunçay da rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini ifade etti.

Düne göre lodosun daha sert olduğunu anlatan Coşkunçay, ava çıkamadıkları süreyi ağ tamiriyle geçirdiklerini kaydetti.