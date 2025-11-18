Dolar
42.34
Euro
49.08
Altın
4,047.36
ETH/USDT
3,064.30
BTC/USDT
91,485.00
BIST 100
10,734.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerin ardından süren artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, günlük yaşamlarını karavanlarda sürdürüyor.

Ömer Faruk Yalçın, Murat Seyman  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yalçın - AA

Balıkesir

Sındırgı'da yaşanan sarsıntılar yüzünden günlük hayatını karavanda geçiren ilçe sakinlerinden Habibe Durmuş, AA muhabirine, ilçedeki evlerde kendilerini güvende hissedemediklerini söyledi.

Sürekli sarsıntıların yaşandığını anlatan Durmuş, "Evde uyuyamıyoruz. Korkudan elimiz ayağımız titriyor. Bu yüzden karavan aldık. Burada yatıyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karavanda yaşamını sürdüren Özge Sarı ise ikinci depremden sonra psikolojik olarak yıprandıklarına değinerek, "Evde uyku düzenimiz tamamen yok olmuş durumdaydı. Ailemle karavan gibi bir çözüm bulduk. Karavan bizi daha iyi hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Karavan satışı yapan Ahmet Çelik de bölgede yaşanan depremler ve devam eden artçılar nedeniyle talebin arttığını belirtti.

Vatandaşların sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşadığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Sapasağlam olmasına rağmen evimizde duramıyoruz. İnsanlar açık alanlarda ailesini koruyabilecekleri çözümler arıyor. Kış aylarında çadır gibi seçenekler mümkün olmadığından karavanlar tercih ediliyor. Bugün evin önüne çekebilir, yarın başka yere götürebilirler. Depremler bittikten sonra da tatil amaçlı kullanılabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor

Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi

Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor

Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet