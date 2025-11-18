Dolar
Gündem

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca teslim alındı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı

İstanbul

Fatih'te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken dün hayatını kaybeden Servet Böcek'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Yenibosnada'ki Adli Tıp Kurumu'na gelen Böcek ailesinin yakınları, cenazeyi teslim aldı.

Afyonkarahisar'a götürülecek cenazenin Bolvadin ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Hastanede tedavi gören baba Servet Böcek de dün yaşamını yitirmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun tutuklanmasına karar verilmişti.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilmişti.



