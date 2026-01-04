Beşiktaş GAİN bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 12. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise ilk yenilgisini yaşadı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu.
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Chris Silva da karşılaşmayı izledi.
Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko, Tucker'la rakip potada etkili olurken, Beşiktaş GAİN ise uzun mesafeli atışlarda isabet sağlarken televizyon molasına 15-11'lik Beşiktaş GAİN üstünlüğüyle girildi. Molanın ardından oyunda üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 21-20 öne geçti. Son bölümde pota altında etkili olan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 24-23 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda iki ekip de rakip pota altında sayı üretmeyi başardı. Siyah-beyazlılar; Zizic ve Mathews ile sayı bulurken, Fenerbahçe Beko ise Tucker ve Tarık Biberovic'le etkili oldu. Televizyon molasına 38-35'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi. Sarı-lacivertliler molanın ardından Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla farkı 7 sayıya çıkardı: 36-43. Farkın 7'ye yükselmesinin ardından Beşiktaş GAİN molaya gitti. Mola dönüşü savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, 9-1'lik seri yakalayarak öne geçti: 45-44. Son bölümde her iki takım da serbest atışlardan sayı bulurken Fenerbahçe Beko, devreyi 48-47 önde tamamladı.
Üçüncü periyoda hızlı başlayıp savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, dış atışlarda da Tucker ve Tarık Biberovic'in isabetleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 56-68. Molanın ardından Beşiktaş GAİN'in top kayıplarında Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarda basket bulurken, son periyoda da 20 sayı farkla önde girdi: 62-82.
Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başladı. Jantunen, Tucker ve Hall ile sayı bulan sarı-lacivertliler, ilk 2 dakikalık bölümde skoru 90-64'e getirirken, siyah-beyazlı takım molaya gitti. Molanın ardından savunmada etkili olan Beşiktaş GAİN, 13-3'lük seri yakaladı: 77-93. Müsabakanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala, hakemler 3. kez anons yapılmasını isteyerek soyunma odasına gitti ve oyun 15 dakika durdu. Hakemlerin parkeye dönmesinin ardından oyun tekrar başladı. Kalan sürede Beşiktaş'ın farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 101-87 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ciritci: İyi mücadeleyle maçı kazandık
Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, karşılaşmanın ardından takımı tebrik ederken, eski oyuncuları Nando de Colo'yla da yeniden anlaştıklarını söyledi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ciritci, Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunun altını çizdi.
Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Ciritci, "Takımımız dün geç saatlerde İspanya'dan döndü. Yorgunduk ama buna rağmen iyi mücadeleyle maçı kazandık. Önümüzde Olympiakos maçı var, tüm taraftarları maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Eski oyuncuları Nando de Colo'yla yeniden anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Ciritci, şöyle konuştu:
"Nando de Colo, camiamıza hayırlı olsun. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, bundan sonra bizim için mücadele edecek. Anlaşma sezon sonuna kadar. Maçı bir diğer yeni transfer Chris'le birlikte izledik. Artık onun sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için bekliyoruz. Ondan sonrası da hocanın takdiri. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu uyumu bozmak istemiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bence nokta atışı 2 transfer yaptık. Zaten iyi olan takıma katkı vereceklerini düşünüyorum. Yine Dörtlü Final'in en büyük adayı biziz."
Tarık Biberovic: "Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah"
Mücadelede 11 sayı kaydeden Tarık Biberovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın 13'te 13 yapmasının takdir edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar savunmadan hücuma kadar çok iyi performans gösterdik. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyum. Çok yoğun bir tempo var. Hem Avrupa hem de Türkiye'de çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Kim olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah." açıklamasını yaptı.
Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu da Beşiktaş'ı tebrik ederken şunları söyledi:
"Beşiktaş bizimle oynayana kadar namağluptu. Geçen sene de finali onlara karşı oynamıştık. Bu atmosferde oynamak güzel. Bazı tatsız olaylar olabilir ama bunları kötü görmüyoruz, önemli olan kimseye zarar gelmemesiydi. Yoğun bir tempomuz var. Önce Olympiakos maçımız var, ardından Dubai'ye gideceğiz. Bu yoğunlukta burada kazanmak çok değerliydi. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ay zorlu maçlarımız var, inşallah kazanarak devam ederiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.