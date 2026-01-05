Dolar
Gündem

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Buğrahan Ayhan  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

