Basketbol Avrupa Ligi'nde 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.
Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.
