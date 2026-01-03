Dolar
Spor, Basketbol

Basketbol Avrupa Ligi'nde 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin oldu.

Fatih Erel  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.

