Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Semih Erdoğdu, Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır, Cahit Çelik Bingöl, Mustafa Koç Giresun, Hayrettin Çiçek Karaman, Ahmet Hamdi Usta Yalova, Tahir Şahin Trabzon, Mehmet Makas Düzce, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye, Erdinç Yılmaz Eskişehir, Yavuz Selim Köşger Denizli, Mustafa Yavuz Adana, Murat Duru Aksaray, Ömer Kalaylı Kilis, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale, Oktay Çağatay Karabük, Nedim Akmeşe Niğde, Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve Önder Bozkurt Ağrı valisi oldu.

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de
